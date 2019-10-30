Минфин предложил покупать для чиновников смартфоны не дороже 15 тысяч рублей

Министерство финансов предложило ввести предельную сумму, за которую можно покупать служащим государственных органов новые гаджеты: до 60 тысяч рублей на планшет и до 15 тысяч на смартфон, а ноутбук — не дороже ста тысяч рублей.

Об этом сказано в законопроекте, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Предлагается установить и лимиты на количество SIM-карт в гаджетах, а на услуги связи выделят не более четырех тысяч рублей в месяц.

«С учетом изложенного, проектом постановления предлагается, установить для федеральных государственных органов (…) нормативы цены услуг подвижной связи для планшетных компьютеров и ноутбуков по категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской службы, нормативы цены автоматизированных рабочих станций», — сказано в проекте.

Советникам или помощникам глав центрального аппарата и руководителям региональных органов власти покупку смартфона предлагают ограничить в 10 тысяч рублей, планшеты в 50 тысяч, а ноутбуки в 80 тысяч рублей. Расходы на связь для таких госслужащих ограничат двумя тысячами ежемесячно.

Сегодня президент РФ Владимир Путин посоветовал региональным чиновникам организовать работу своих команд «должным образом».