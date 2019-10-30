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19:53   30 Октября 2019
Россия

Минфин предложил покупать для чиновников смартфоны не дороже 15 тысяч рублей

Минфин предложил покупать для чиновников смартфоны не дороже 15 тысяч рублей

Министерство финансов предложило ввести предельную сумму, за которую можно покупать служащим государственных органов новые гаджеты: до 60 тысяч рублей на планшет и до 15 тысяч на смартфон, а ноутбук — не дороже ста тысяч рублей.

Об этом сказано в законопроекте, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Предлагается установить и лимиты на количество SIM-карт в гаджетах, а на услуги связи выделят не более четырех тысяч рублей в месяц.

«С учетом изложенного, проектом постановления предлагается, установить для федеральных государственных органов (…) нормативы цены услуг подвижной связи для планшетных компьютеров и ноутбуков по категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской службы, нормативы цены автоматизированных рабочих станций», — сказано в проекте.

Минфин предложил покупать для чиновников смартфоны не дороже 15 тысяч рублей

Советникам или помощникам глав центрального аппарата и руководителям региональных органов власти покупку смартфона предлагают ограничить в 10 тысяч рублей, планшеты в 50 тысяч, а ноутбуки в 80 тысяч рублей. Расходы на связь для таких госслужащих ограничат двумя тысячами ежемесячно.

Сегодня президент РФ Владимир Путин посоветовал региональным чиновникам организовать работу своих команд «должным образом».

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #экономика #политика #минфин #новости #общество

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