Москва встала в девятибалльных пробках из-за сильного снегопада. Синоптики передают, что снег будет идти на протяжении всего вечера, из-за чего могут образоваться сугробы.

Предстоящей ночью ожидается до -3 градусов, а днем в четверг будет около нуля. Автомобилистам, еще не поменявшим летнюю резину на зимнюю, советуют это побыстрее сделать. Сейчас практически весь центр столицы стоит в пробках из-за снегопада и вызванных им аварий.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве из-за гололедицы на дороге столкнулись 14 автомобилей. К счастью, никто не пострадал, но машины получили механические повреждения. Также вечером в среду, 30 октября, в ДТП с фурой в Подмосковье погибли пять человек, по предварительной информации, авария случилась из-за плохих погодных условий.