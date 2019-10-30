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19:17   30 Октября 2019
Весь мир

Болгария не выдала визу российскому дипломату

Болгария не выдала визу российскому дипломату

Дипломат, которому отказали в визе, все еще находится в Москве. Болгарские власти не выдали визу военному атташе в посольстве РФ в Софии, передает местное агентство «Фокус» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

Решение о невыдаче визы приняли по рекомендации неназванного ведомства, с которым власти Болгарии согласовывали назначение. Москву проинформировали, отметили в МИД Болгарии.

В понедельник, 28 октября, власти Болгарии выслали из страны российского дипломата, которого заподозрили якобы в разведывательной деятельности. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко после этого заявил, что Москва ответит на действия Софии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #болгария #дипломат #виза

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