США и Facebook начали гадить лидерам Африки за сотрудничество с Россией

Политолог и член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Политикой Сегодня» связал блокировку страниц и аккаунтов Facebook, якобы созданных в России и ориентированных на Африку, с желанием США пресечь присутствие РФ в африканских странах.

«США не нравится присутствие России в Африке, потому что США хотят сами там доминировать, и свою реальную и большую программу реализовать. Они стремятся выкинуть всех, в том числе и главного конкурента — Китай», — отметил Марков.

По словам политолога, Facebook и его дочерняя разработка Instagram давно работают в тесной связке с государственными органами США. Соответственно, их можно приравнять к государственному информационному ресурсу.

«Facebook — огромный информационный ресурс, который не скрывает ненависти к руководству России и доминирует в российском информационном пространстве в сети. Политика соцсети направлена на захват информационного пространства не только России, но и Африки», — считает Марков.

Facebook удалил 35 аккаунтов, 53 страницы, семь групп и пять аккаунтов в его дочерней социальной сети Instagram. В сообщении компании утверждается, что все аккаунты якобы были созданы в России и по своей специфике ориентировались на страны Африки. Это произошло почти сразу после публикации The New York Times о том, что в публикациях содержится русская пропаганда от таких СМИ как RT и Sputnik и через неделю после завершения форума Россия — Африка в Сочи. С проведением последнего связал в разговоре с ФАН решение американского интернет-гиганта глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.