Малькевич потребовал от ООН осудить США за оккупацию и контрабанду нефти из Сирии

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием осудить США за оккупацию и контрабанду нефти из Сирии. Обращение опубликовано на сайте ФЗНЦ.

Малькевич отмечает, что США фактически ворует нефть у сирийского народа. По его словам, Совет безопасности ООН и правительство Сирии не давало согласия на то, чтобы армия США находилась на территории САР, их нахождение там является нарушением международного права.

Глава Фонда напомнил, что США объясняют свое нахождение в Сирии Резолюцией 2249 (2015), так как в одном из пунктов указано, что страны должны принимать все необходимые меры на территориях Сирии и Ирака, контролируемых ИГ* (запрещена в РФ), действуя в рамках международного права. Но при этом в Резолюции ничего не сказано о военном вмешательстве, уточняет Малькевич.

Президент ФЗНЦ в своем обращении генеральному секретарю ООН подчеркивает, что США обязались соблюдать все принципы уважения территориальной целостности Сирии, но при этом фактически захватили часть страны. Малькевич напоминает, что нефть на территории Сирии принадлежит сирийцам, а не американцам, которые ее воруют. По его словам, армия США и курдские радикалы ведут себя на севере САР ничуть не лучше, чем террористы ИГ*.

ФЗНЦ обратился в российское министерство иностранных дел с просьбой созвать внеочередное заседание СБ ООН по инициативе России из-за преступных действий Вашингтона в Сирии.

«Совет Безопасности ООН должен признать США агрессором и оккупантом, наложить экономические и политические санкции на США. Сирии нужно обратиться в Международный Суд ООН и потребовать от США компенсаций за захват территории и незаконную добычу нефти», — указывается в сообщении на сайте Фонда защиты национальных ценностей.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.