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19:09   30 Октября 2019
Весь мир

Решение Чили об отмене саммита поддержали в АТЭС

Решение Чили об отмене саммита поддержали в АТЭС

Секретариат Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества поддержал решение руководства Чили отменить саммит, запланированный в Сантьяго на 16-17 ноября. Такое заявление сделали в организации, сообщает «РИА Новости».

Сегодня президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС из-за массовых протестов и беспорядков, которые продолжаются в стране с начала 14 октября. Отменена также конференция ООН по климату, которая должна была состояться   Сантьяго с 2 по 13 декабря.

Решение Чили об отмене саммита поддержали в АТЭС

Следующий саммит АТЭС пройдет, как и планировалось, в 2020 году, в Малайзии. В этом году лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества не будут встречаться.

Ранее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит в Чили: это объяснили его занятостью внутрироссийскими мероприятиями.

Беспорядки и столкновения с полицией продолжаются в Чили с 14 октября. По данным властей, в уличных протестах погибли не менее 19 человек. Президент ввел чрезвычайное положение. 27 октября он отменил указ о нем, после чего массовые беспорядки начались вновь.

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Автор: Тимофей Булочкин
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