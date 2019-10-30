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19:08   30 Октября 2019
Россия

Группа «Черкизово» не потеряла интерес к активам «Евродона»

Группа «Черкизово» не потеряла интерес к активам «Евродона»

Бизнес по производству индейки — приоритет для группы «Черкизово». Об этом сообщил представитель российской продовольственной компании, которая производит и перерабатывает мясо птицы, свинины и комбикорм. По его словам, группу «Черкизово» интересуют активы агропромышленного холдинга «Евродон».

«В приоритете для нас бизнес по производству индейки», — добавили в компании.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет государственной корпорации решил продать группу «Евродон» с дисконтом к номинальной цене долга. Актив «достанется стратегическому инвестору». ВЭБ — кредитор и совладелец «Евродона» с февраля 2016 года, а в 2017 году госкорпорация получила контрольные доли в структурах компании.

Ранее «Евродон» считался одним из крупнейших российских производителей индейки, но несколько лет назад холдинг испытал финансовые трудности. В частности, повлияли вспышки птичьего гриппа в хозяйствах компании, которые возникали с конца 2016 года до весны 2017 года, а также летом 2018 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#активы #черкизово #индейка #евродон

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