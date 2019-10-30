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18:55   30 Октября 2019
Весь мир

США с помощью курдских боевиков крадут сирийскую нефть, считает эксперт

США с помощью курдских боевиков крадут сирийскую нефть, считает эксперт

США и курды-террористы захватили север Сирии и воруют нефть, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, чиновники США задействованы в коррупционной схеме.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и курдские радикалы оккупировали нефтяные месторождения в Сирии и «защищают» нефть от ее собственных хозяев. Накануне российское Минобороны опубликовало кадры, где видно, как США и курды-террористы воруют нефть в Сирии. Также сообщалось, что Вашингтон имеет более 30 миллионов долларов прибыли от продажи ресурса, украденного на севере САР.

США с помощью курдских боевиков крадут сирийскую нефть, считает эксперт

По словам Игоря Коротченко, захват нефтяных месторождений в Сирии со стороны США противоречит международному праву. Эксперт уверен, что в коррупционной схеме, по которой в США поступают деньги от продажи сирийской нефти, задействовано высшее руководство Пентагона.

«США незаконно находятся в Сирии, они оккупировали территории против всех норм международного права», — приводит слова Игоря Коротченко «НьюИнформ».

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #политика #весь мир

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