Цех по обработке древесины горит в Братске

Эвакуировали десять человек. Об этом сообщил представитель пресс-службы МЧС РФ по Иркутской области. По его словам, в Братске на улице Стройиндустрии загорелся цех глубокой переработки древесины. В 16:37 по московскому времени огонь локализовали на площади тысяча квадратных метров.

Предварительно, жертв и пострадавших нет. К тушению деревообрабатывающего цеха привлекли 16 человек и семь единиц техники. По информации МЧС, здание цеха двухэтажное, железобетонное. Размер — 20 на 50 метров.