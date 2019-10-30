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18:46   30 Октября 2019
Россия

Цех по обработке древесины горит в Братске

Цех по обработке древесины горит в Братске

Эвакуировали десять человек. Об этом сообщил представитель пресс-службы МЧС РФ по Иркутской области. По его словам, в Братске на улице Стройиндустрии загорелся цех глубокой переработки древесины. В 16:37 по московскому времени огонь локализовали на площади тысяча квадратных метров.

Предварительно, жертв и пострадавших нет. К тушению деревообрабатывающего цеха привлекли 16 человек и семь единиц техники. По информации МЧС, здание цеха двухэтажное, железобетонное. Размер — 20 на 50 метров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #пожар #братск #цех

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