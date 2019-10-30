Налог для самозанятых Минфин предложил ввести еще в 19 регионах России

Министерство финансов РФ предлагает включить еще 19 субъектов страны в налоговый режим для самозанятых с начала 2020 года. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном на официальном портале проектов федеральных нормативных актов.

Сейчас поправки находятся на стадии независимой антикоррупционной экспертизы, следует из информации на сайте. С 1 января налог предлагается ввести в Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ямало-Ненецком автономном округе и в Республике Башкортостан.

С начала нынешнего года налоговый режим для самозанятых ввели в экспериментальном формате в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Предприниматели с доходом менее 200 тысяч рублей могут платить налог в 4% при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями, а также вносить страховые взносы в ФОМС, но не делать отчислений в ПФР.

В начале октября сообщалось, что Минфин ужесточит сбор налогов с состоятельных россиян, купивших в стране дом и открывших бизнес.