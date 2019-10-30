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18:33   30 Октября 2019
Россия

Путин приветствовал участников и победителей всероссийского конкурса «Семья года»

Путин приветствовал участников и победителей всероссийского конкурса «Семья года»

Президент России Владимир Путин приветствовал участников и победителей всероссийского конкурса «Семья года». Как отметил российский лидер, важнейшей общенациональной задачей является поддержка института семьи, материнства и детства.

По мнению Владимира Путина, поддержка российских семей является одной из ключевых задач, она требует усилий не только всех уровней власти, но и институтов гражданского общества и СМИ. Президент РФ отметил, что проект «Семья года» способствует нужному и важному делу.

По словам российского лидера, конкурс становится все популярнее с каждым годом и привлекает семьи из разных регионов страны. Путин отметил, что участники всероссийского конкурса продвигают духовные и нравственные ценности в обществе, а также подают хороший пример для последующих поколений.

Приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество

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