Президент России Владимир Путин приветствовал участников и победителей всероссийского конкурса «Семья года». Как отметил российский лидер, важнейшей общенациональной задачей является поддержка института семьи, материнства и детства.

По мнению Владимира Путина, поддержка российских семей является одной из ключевых задач, она требует усилий не только всех уровней власти, но и институтов гражданского общества и СМИ. Президент РФ отметил, что проект «Семья года» способствует нужному и важному делу.

По словам российского лидера, конкурс становится все популярнее с каждым годом и привлекает семьи из разных регионов страны. Путин отметил, что участники всероссийского конкурса продвигают духовные и нравственные ценности в обществе, а также подают хороший пример для последующих поколений.

Приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.