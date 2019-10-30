Причиной увеличения интервала движения поездов в метро Москвы стал неисправный состав

Причиной увеличения интервала движения поездов в столичной подземке стал неисправный состав. Как сообщает «Интерфакс», затруднения в движении возникли на красной ветке метро Москвы.

В 17:20 машинист поезда высадил пассажиров на станции «Проспект Вернадского» и отправил состав в депо. Из-за неисправного поезда на красной ветке метро Москвы возникла задержка составов. В пресс-службе метрополитена столицы факт задержек подтвердили, отметив, что состав отправлен на проверку.

«Потребуется некоторое время, чтобы войти в график», — передает пресс-служба московского метро.

Пассажирам приносят извинения за неудобства.