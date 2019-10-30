Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москва встала в девятибалльных пробках из-за сильного снегопада

Москва встала в девятибалльных пробках из-за сильного снегопада

 Группа «Черкизово» не потеряла интерес к активам «Евродона»

Группа «Черкизово» не потеряла интерес к активам «Евродона»

Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

 Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве
Малькевич потребовал от ООН осудить США за оккупацию и контрабанду нефти из Сирии

Малькевич потребовал от ООН осудить США за оккупацию и контрабанду нефти из Сирии

 США и Facebook начали гадить лидерам Африки за сотрудничество с Россией

США и Facebook начали гадить лидерам Африки за сотрудничество с Россией
Москва встала в девятибалльных пробках из-за сильного снегопада

Москва встала в девятибалльных пробках из-за сильного снегопада

 Группа «Черкизово» не потеряла интерес к активам «Евродона»

Группа «Черкизово» не потеряла интерес к активам «Евродона»

Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

 Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве
Малькевич потребовал от ООН осудить США за оккупацию и контрабанду нефти из Сирии

Малькевич потребовал от ООН осудить США за оккупацию и контрабанду нефти из Сирии

 США и Facebook начали гадить лидерам Африки за сотрудничество с Россией

США и Facebook начали гадить лидерам Африки за сотрудничество с Россией
18:12   30 Октября 2019
Россия

Причиной увеличения интервала движения поездов в метро Москвы стал неисправный состав

Причиной увеличения интервала движения поездов в метро Москвы стал неисправный состав

Причиной увеличения интервала движения поездов в столичной подземке стал неисправный состав. Как сообщает «Интерфакс», затруднения в движении возникли на красной ветке метро Москвы.

В 17:20 машинист поезда высадил пассажиров на станции «Проспект Вернадского» и отправил состав в депо. Из-за неисправного поезда на красной ветке метро Москвы возникла задержка составов. В пресс-службе метрополитена столицы факт задержек подтвердили, отметив, что состав отправлен на проверку.

«Потребуется некоторое время, чтобы войти в график», — передает пресс-служба московского метро.

Пассажирам приносят извинения за неудобства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #метро #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...