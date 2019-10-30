Эксперт считает, что США снова используют курдских боевиков для борьбы с Асадом

Введение Вашингтоном санкций против Анкары обусловлено тем, что США просто не могут сделать выбор между союзниками в лице турок и курдов. Об этом в комментарии «ПолитРоссии» сказал публицист и востоковед Андрей Онтиков. По его словам, США оказались в не самом удобном положении, ведь с одной стороны Анкара сближается с Москвой, хотя Турция входит в Североатлантический альянс, а с другой — курдские боевики.

Действительно, у РФ и Турции множество совместных экономических и военно-технических проектов, но Вашингтон взаимодействует с курдскими бандформированиями как в военной сфере, так и по нефти, и даже в контексте противостояния Ирану.

«И оба этих американских союзника друг друга просто ненавидят», – объяснил эксперт.

Вашингтон не может вступить в открытую конфронтацию с Анкарой, ведь Турция обладает второй по силе армией внутри НАТО, продолжил Андрей Онтиков. Хотя американцы не растерялись и не прекратили помогать курдским боевикам, которых по-прежнему планируют использовать для достижения национальных целей на Ближнем Востоке.

«Американцам приходится колебаться, лавировать и вилять хвостом в обе стороны. И это именно то, что мы сейчас и видим», — считает эксперт.

Сначала США вывели американские войска из приграничных районов САР, чем дали свет турецкой антитеррористической операции «Источник мира», но не прекратили поддерживать курдов боевиков, чтобы противостоять Ирану и сирийскому правительству.

Эксперт считает, что курдские бандформирования — единственный инструмент в руках США, который можно использовать для раздробления Сирии и борьбы с Башаром Асадом. Ранее палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Анкары и турецкого финансового сектора после проведения «Источник мира» и покупки российских зенитных ракетных систем С-400.