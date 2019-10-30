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 Группировки ИГ* и «Аль-Каида»* планировали провести крупные теракты в США

Группировки ИГ* и «Аль-Каида»* планировали провести крупные теракты в США
17:48   30 Октября 2019
Весь мир

Группировки ИГ* и «Аль-Каида»* планировали провести крупные теракты в США

Группировки ИГ* и «Аль-Каида»* планировали провести крупные теракты в США

Группировки ИГ* и «Аль-Каида»* (запрещены в РФ) планировали провести крупные теракты в Соединенных Штатах. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй.

По его словам, теракты должны были стать крупномасштабными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военнослужащие Соединенных Штатов ликвидировали главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, это произошло на территории зоны деэскалации в Идлибе. Позднее США заявили, что аль-Багдали привел в действие пояс смертника. При этом Трамп пообещал предоставить фото- и видеодоказательства ликвидации главаря террористов, так как якобы велась съемка. Никаких доказательств США до сих пор не предоставили.

Также президент США сообщал, что тело аль-Багдади опознали лишь благодаря тесту ДНК, но откуда у Соединенных Штатов образцы его анализов, также неизвестно.

* ИГ и «Аль-Каида» — террористические группировки, запрещены в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #иг #политика #аль-каида #фбр #весь мир

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