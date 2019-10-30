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18:08   30 Октября 2019
Россия

RT показал Навальному своих зрителей в ответ на его слова о непопулярности канала

RT показал Навальному своих зрителей в ответ на его слова о непопулярности канала

Роджер Уотерс из группы Pink Floyd, режиссер Эмир Кустурица, протестующие во Франции «желтые жилеты», жители Латинской Америки и арабских стран — эти и многие другие люди смотрят телеканал RT, вопреки заявлению блогера Алексея Навального.

Телеканал опубликовал видеоролик, в котором зрители и работники вещающего по всему миру «Russia Today» (например, знаменитый телеведущий Ларри Кинг) признаются, что смотрят телеканал, который, по утверждению Навального, «никто не смотрит».

«Это Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd, он живёт в Америке и никогда не смотрит RT… А это Эмир Кустурица, знаменитый режиссёр, он живёт в Сербии и тоже никогда не смотрит RT», — иронизирует телеканал над заявлением российского «оппозиционера».

 

Напомним, ранее экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Навального Виталий Серуканов заявил, что блогер начал критиковать телеканал только потому, что тот является действительно популярным: «Если он прыгает на RT, значит это определенно тренд, который надо реализовать, причем выгодно для себя», — заверял бывший сотрудник блогера.

RT показал Навальному своих зрителей в ответ на его слова о непопулярности канала

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Автор: Олег Королев
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