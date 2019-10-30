Экс-госсекретарь США Салливан считает, что диалог с Россией важен для интересов Штатов

Первый замгоссекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона достигли наиболее низкой точки со времен холодной войны. Однако диалог двух стран крайне важен для национальных интересов Штатов.

Об этом Салливан заявил в преддверии слушаний в комитета сената по иностранным делам в среду, 30 октября.

«Наши отношения с Россией достигли уровня времен холодной войны… Тем не менее основанное на принципах взаимодействие с Россией так же важно для наших национальных интересов, как и всегда», — заявил он.

В среду комитет проведет слушания, на которых кандидатура Салливана будет рассмотрена на пост посла США в РФ.