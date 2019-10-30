Уровень реки Томь в Новокузнецке приближается к опасной отметке

Вода в реке Томь, которая протекает в Новокузнецке, поднялась на 3,2 метра к 30 октября, а в четверг уровень может достичь опасных отметок. Об этом сообщила ведущий гидролог Кемеровского Гидрометцентра Олеся Михалева. По ее словам, причина — обильные дожди в регионе.

В Новокузнецке объявили штормовое предупреждение из-за резкого подъема уровня воды в реке. По данным замеров на гидрологическом посту города, утром в среду уровень воды достиг 570 сантиметров. Затопило прибрежную часть Новокузнецка.