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17:38   30 Октября 2019
Россия

Уровень реки Томь в Новокузнецке приближается к опасной отметке

Уровень реки Томь в Новокузнецке приближается к опасной отметке

Вода в реке Томь, которая протекает в Новокузнецке, поднялась на 3,2 метра к 30 октября, а в четверг уровень может достичь опасных отметок. Об этом сообщила ведущий гидролог Кемеровского Гидрометцентра Олеся Михалева. По ее словам, причина — обильные дожди в регионе.

В Новокузнецке объявили штормовое предупреждение из-за резкого подъема уровня воды в реке. По данным замеров на гидрологическом посту города, утром в среду уровень воды достиг 570 сантиметров. Затопило прибрежную часть Новокузнецка.

«Подъем воды продолжал наблюдаться в верховьях реки. 31 октября возможно достижение опасных отметок», — добавила Олеся Михалева.

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Автор: Анатолий Кубарев
#река #гидрометцентр #томь #новокузнецк

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