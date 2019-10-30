Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Уровень реки Томь в Новокузнецке приближается к опасной отметке

Уровень реки Томь в Новокузнецке приближается к опасной отметке

Самолет с актрисой Вележевой на борту дважды не мог вылететь в Тель-Авив

Самолет с актрисой Вележевой на борту дважды не мог вылететь в Тель-Авив
Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

 Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве
Экс-госсекретарь США Салливан считает, что диалог с Россией важен для интересов Штатов

Экс-госсекретарь США Салливан считает, что диалог с Россией важен для интересов Штатов

 Группировки ИГ* и «Аль-Каида»* планировали провести крупные теракты в США

Группировки ИГ* и «Аль-Каида»* планировали провести крупные теракты в США
Уровень реки Томь в Новокузнецке приближается к опасной отметке

Уровень реки Томь в Новокузнецке приближается к опасной отметке

Самолет с актрисой Вележевой на борту дважды не мог вылететь в Тель-Авив

Самолет с актрисой Вележевой на борту дважды не мог вылететь в Тель-Авив
Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

 Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве
Экс-госсекретарь США Салливан считает, что диалог с Россией важен для интересов Штатов

Экс-госсекретарь США Салливан считает, что диалог с Россией важен для интересов Штатов

 Группировки ИГ* и «Аль-Каида»* планировали провести крупные теракты в США

Группировки ИГ* и «Аль-Каида»* планировали провести крупные теракты в США
17:33   30 Октября 2019
Россия

Самолет с актрисой Вележевой на борту дважды не мог вылететь в Тель-Авив

Самолет с актрисой Вележевой на борту дважды не мог вылететь в Тель-Авив

Самолет с актрисой Лидией Вележевой на борту дважды не мог вылететь из Москвы в Тель-Авив. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник.

Как сообщил источник ФАН, изначально вылет самолета задержали из-за технической неисправности. Вылет перенесли на два с половиной часа. Затем, когда пассажиры находились на борту, а самолет ушел со стоянки и готовился ко взлету, актриса Лидия Вележева начала дебоширить. По словам источника, актриса переборщила с алкоголем в ожидании задержанного вылета. После скандала в самолете ее сняли с рейса вместе с багажом.

Ранее СМИ сообщили о том, что актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете, который должен был вылететь из столичного Шереметьево в Израиль. В Вахтанговском театре заявили, что гастролей в Тель-Авив у них не запланировано, и удивились сообщению о скандале с артисткой. Также РИА Новости сообщало, что Вележева при подготовке ко взлету отказалась выполнять требование бортпроводников поднять спинку кресла в вертикальное положение и убрать откидной столик.

Видеозапись с инцидентом опубликовали РЕН ТВ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #авиадебошир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...