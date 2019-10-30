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Уровень реки Томь в Новокузнецке приближается к опасной отметке

Уровень реки Томь в Новокузнецке приближается к опасной отметке

Самолет с актрисой Вележевой на борту дважды не мог вылететь в Тель-Авив

Самолет с актрисой Вележевой на борту дважды не мог вылететь в Тель-Авив
Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

 Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве
Экс-госсекретарь США Салливан считает, что диалог с Россией важен для интересов Штатов

Экс-госсекретарь США Салливан считает, что диалог с Россией важен для интересов Штатов

 Группировки ИГ* и «Аль-Каида»* планировали провести крупные теракты в США

Группировки ИГ* и «Аль-Каида»* планировали провести крупные теракты в США
17:24   30 Октября 2019
Весь мир

Президент Чили отменил саммит АТЭС на фоне беспорядков в стране

Президент Чили отменил саммит АТЭС на фоне беспорядков в стране

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС, проведение которого было запланировано на ноябрь, в связи с беспорядками в стране. Об этом стало известно в среду, 30 октября. 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин отменил поездку на саммит в связи с планируемыми в это время мероприятиями в России. Такое решение не было связано с беспорядками в стране. 

Протестные акции в Чили продолжаются не первую неделю. Граждане этого государства недовольны повышением цен на проезд в метро, которое случилось в начале текущего месяца. Глава страны позже отменил решение, вызвавшее негодование у людей.

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Автор: Софья Белоцерковская
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