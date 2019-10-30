Президент Чили отменил саммит АТЭС на фоне беспорядков в стране

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС, проведение которого было запланировано на ноябрь, в связи с беспорядками в стране. Об этом стало известно в среду, 30 октября.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин отменил поездку на саммит в связи с планируемыми в это время мероприятиями в России. Такое решение не было связано с беспорядками в стране.

Протестные акции в Чили продолжаются не первую неделю. Граждане этого государства недовольны повышением цен на проезд в метро, которое случилось в начале текущего месяца. Глава страны позже отменил решение, вызвавшее негодование у людей.