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17:16   30 Октября 2019
Россия

Глава Минстроя призвал найти компромисс на тему застройки приаэродромных территорий

Глава Минстроя призвал найти компромисс на тему застройки приаэродромных территорий

Глава Минстроя Владимир Якушев призвал найти компромисс на тему застройки территорий возле российских аэродромов. По его словам, эта тема требует всестороннего изучения и обсуждения.

Как заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, необходимо найти такое решение, чтобы не останавливать строительство возле аэродромов, но также и подумать о тех людях, над которыми каждый день летают самолеты. Он отметил, что решение должно быть сбалансированным.

Глава министерства также подчеркнул, что Минстрой проследит за этой темой, так как некоторые аспекты нуждаются в корректировке. Кроме того, этими аспектами занимается Роспотребнадзор.

Ранее СМИ сообщили, что границы приаэродромных территорий могут быть изменены Роспотребнадзором по поручению Дмитрия Медведева, который разрешил ослабить ограничения по уровню шума вокруг аэропортов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #якушев

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