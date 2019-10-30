Посольство РФ опровергло слухи о планах включить Абхазию в состав России
Посольство РФ в Абхазии опровергло слухи о том, что республика якобы войдет в состав России. Статью местного портала, в которой содержалась эта новость, в дипмиссии назвали провокационной.
Материал был опубликован в конце октября.
«Посольство Российской Федерации в республике Абхазия решительно заявляет, что текст анонимного автора является фикцией и полностью не соответствует действительности», — сказано в заявлении посольства.
Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года. Государства связывают прочные отношения, которые базируются на принципах союзничества и стратегического партнерства, подчеркнули в дипмиссии.
«Незыблемость признания Сухума неоднократно подчеркивалась президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Дмитриевм Медведевым, а также министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — добавили в посольстве.