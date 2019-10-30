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17:25   30 Октября 2019
Россия

Посольство РФ опровергло слухи о планах включить Абхазию в состав России

Посольство РФ опровергло слухи о планах включить Абхазию в состав России

Посольство РФ в Абхазии опровергло слухи о том, что республика якобы войдет в состав России. Статью местного портала, в которой содержалась эта новость, в дипмиссии назвали провокационной.

Материал был опубликован в конце октября. 

«Посольство Российской Федерации в республике Абхазия решительно заявляет, что текст анонимного автора является фикцией и полностью не соответствует действительности», — сказано в заявлении посольства. 

Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года. Государства связывают прочные отношения, которые базируются на принципах союзничества и стратегического партнерства, подчеркнули в дипмиссии.

«Незыблемость признания Сухума неоднократно подчеркивалась президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Дмитриевм Медведевым, а также министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — добавили в посольстве.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #абхазия #суверенитет

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