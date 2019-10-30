Украина запретила к ввозу более миллиона книг из России за два года

Эксперты украинского Госкомтелерадио с 2017 года отказали в выдаче разрешений на ввоз более одного миллиона экземпляров книг «антиукраинского содержания». Об этом заявили в пресс-службе Госкомтелерадио, сославшись на заявление первого замглавы регулятора Богдана Червака.

Всего за два года было выдано 212 отказов на ввоз более миллиона книг, в то же время более 27 тысяч разрешений на ввоз издательской продукции из России были выданы ведомством с 2017 по 2019 год. Именно два года назад на Украине вступил в силу закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания».

«На основании негативных выводов экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более одного миллиона экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании одного выданного ранее разрешения», — сказано в сообщении, цитирует ТАСС.

Напомним, в апреле Госкомтелерадио выписало штрафы на 12,5 тысяч долларов за незаконный ввоз книг из РФ с начала нынешнего года. В конце ноября государственный комитет ведомства внес в список запрещенных в стране книг российские путеводители по Гоа и Барселоне, книгу с рецептами для веганов и две энциклопедии о ножах.