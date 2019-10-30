Выходящим на рынок Саудовской Аравии строителям поможет Минстрой РФ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ поддержит все российские строительные компании, которых заинтересует выход на рынок жилья Саудовской Аравии. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин в ходе форума 100+ Russia.
«У них большая потребность в новом строительстве, в стране работает много зарубежных компаний, но пока ни одной из России в рамках жилищного строительства», — добавил замглавы Минстрой РФ.
Правда, технологически работать там непросто — в Саудовской Аравии либо жесткие песчаные бури, либо запредельно высокие температуры. Никита Стасишин подчеркнул, что на правительственном уровне не только поддержат, но и помогут любым компаниям, которые решат зайти на территорию других стран, а тем более в Саудовскую Аравию.
«Все, что зависит от нас на уровне межправительственных взаимоотношений, мы будем делать для развития компании», — резюмировал он.
Трансляция пленарного заседание форума уникального и высотного строительства 100 плюс https://t.co/AfLrYnGbhE #город_будущего— Минстрой России (@minstroyRF) 30 октября 2019 г.