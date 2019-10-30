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17:15   30 Октября 2019
Общество

Выходящим на рынок Саудовской Аравии строителям поможет Минстрой РФ

Выходящим на рынок Саудовской Аравии строителям поможет Минстрой РФ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ поддержит все российские строительные компании, которых заинтересует выход на рынок жилья Саудовской Аравии. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин в ходе форума 100+ Russia.

По его словам, представители группы компаний ПИК и института развития жилищного строительства «Дом.РФ» входили в российскую делегацию во время визита президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Эр-Рияд заинтересовали технологии и подход ПИК к строительству индустриального жилья.

«У них большая потребность в новом строительстве, в стране работает много зарубежных компаний, но пока ни одной из России в рамках жилищного строительства», — добавил замглавы Минстрой РФ.

Выходящим на рынок Саудовской Аравии строителям поможет Минстрой РФ

Правда, технологически работать там непросто — в Саудовской Аравии либо жесткие песчаные бури, либо запредельно высокие температуры. Никита Стасишин подчеркнул, что на правительственном уровне не только поддержат, но и помогут любым компаниям, которые решат зайти на территорию других стран, а тем более в Саудовскую Аравию.

«Все, что зависит от нас на уровне межправительственных взаимоотношений, мы будем делать для развития компании», — резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минстрой #саудовская аравия #строители

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