Эрдоган не исключил новых переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил новых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом передают турецкие СМИ.

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана состоялась в Сочи 22 октября, по итогам которой был принят меморандум о создании 30-киометровой зоны безопасности на границе Сирии и Турции. На то, чтобы покинуть территории, у курдов-террористов было 150 часов.

Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Операция была направлена против курдов-радикалов и террористов ИГ* (запрещено в РФ), которые захватили чужие территории. Эрдоган не раз подчеркивал, что операция велась не против курдов как народности, а против курдских бандформирований, которые под предлогом борьбы с ИГ* захватили территории на севере Сирии и угнетали местное население — арабов-суннитов.

Ранее Эрдоган пригрозил новой операцией, если курды-террористы не покинут приграничную зону.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.