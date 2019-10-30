Строительство магистрали Москва — Нижний Новгород могут начать в 2020 году

Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород может начаться в следующем году. Об этом сообщил глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров.

По его словам, маршрут Петербург — Москва — Нижний Новгород является оптимальным.

«Проведена часть работ по технико-экономическому обоснованию Санкт-Петербург — Москва в этом году, основные проектные работы и, возможно, строительные работы, какую-то часть будем делать в следующем году <…> на участке Москва — Нижний Новгород», — сказал он.

Также в компании планируют параллельно проектировать линию Петербург — Москва, пока идут работы на магистрали Москва — Нижний Новгород. Остается переформатировать проект, согласно его финансовой модели, и отправить на одобрение правительству.

Целиком проект по строительству высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород планируются завершить в 2026 году. Его оценивают в 1,5 триллиона рублей.