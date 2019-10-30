Заслуженная артистка РФ Елена Гаудасинская умерла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, где Гаудасинская занимала пост заведующей кафедрой концертмейстерского мастерства.

По данным консерватории, Елене Гаудасинской было 52 года, она умерла в среду, 30 октября. Причина смерти артистки не сообщается. Дата и место похорон будет объявлено дополнительно.

Гаудасинская являлась ведущим концертмейстером Северной столицы, она работала как в России, так и в других странах.