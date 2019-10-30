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17:11   30 Октября 2019
Россия

«Инициативы» Вишневского могут закрыть для Петербурга ЗСД

«Инициативы» Вишневского могут закрыть для Петербурга ЗСД

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский выступил против финасирования развития Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Если брать в расчет, что ЗСД сегодня — одна из главных дорог города, которая обеспечивает быстрый способ перемещения, можно сделать вывод, что парламентария не заботит удобство миллионов жителей Санкт-Петербурга, отмечает в среду издание «Невские новости». 

Парламентарии ЗакСа Петербурга в среду рассматривали план бюджета на следующие два года. Губернатор Александр Беглов рассказал о масштабных проектах в области транспорта, в том числе о расширении ЗСД. Несмотря на важность и исключительную пользу проекта для города, нашелся человек, который его безосновательно раскритиковал. Речь идет о парламентарии Борисе Вишневском.  

По мнению депутата, отдавать пять миллиардов рублей на развитие одной из главных городских магистралей — это слишком много. Однако Вишневский почему-то не учел, что затраты на строительство и развитие дороги компенсируются за счет участников движения, ведь они пользуются трассой не бесплатно. 

Главная цель, для которой в городе построили ЗСД, — это уменьшение нагрузки на дорогах в центре города. Трасса позволяет обеспечить более удобный и быстрый способ перемещения из одного конца города в другой, а ее популярность среди городских жителей растет с каждым годом. 

Получается, что высказываясь против субсидирования ЗСД, Вишневский выступает против развития инфраструктуры транспорта во всем городе. Это довольно опрометчивый шаг с его стороны, отмечает издание. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество #вишневский #зсд

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