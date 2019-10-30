Штабы ФБК клянчат деньги на аккумуляторы, пока Навальный «заряжается» на курортах

Подробности сообщил инсайдер из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) в Telegram-канале. По его словам, региональные штабы ФБК собирают деньги на покупку техники через социальные сети, а блогер Алексей Навальный наоборот опустошает биткоин-кошельки на собственные нужды.

С апреля 2019 года штабы в Белгороде, Чебоксарах, Мурманске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Твери и Воронеже объявили в соцсетях сбор денег, чтобы купить квадрокоптеры, аккумуляторы, стабилизаторы для камеры, фотоаппараты и другое оборудование. Траты «оценили» почти в 450 тысяч рублей.

Инсайдер из ФБК отметил, что сбор денег — странное мероприятие, ведь у Навального есть средства для покупки всего необходимого, наличие которых подтверждается рядом транзакций с биткоин-кошельков блогера. Операции по времени практически совпадают с публикацией заявлений в социальных сетях о сборах денег.

Всего Навальный с 5 апреля снял не менее 22 миллионов рублей, но не направил деньги на общее дело, а потратил средства на путешествия по элитным курортам. В отношении «Фонда борьбы с коррупцией» возбуждали уголовное дело об отмывании денег. По версии следствия, ФБК на протяжении нескольких лет отмывал крупные суммы денег.