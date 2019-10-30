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16:44   30 Октября 2019
Россия

Штабы ФБК клянчат деньги на аккумуляторы, пока Навальный «заряжается» на курортах

Штабы ФБК клянчат деньги на аккумуляторы, пока Навальный «заряжается» на курортах

Подробности сообщил инсайдер из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) в Telegram-канале. По его словам, региональные штабы ФБК собирают деньги на покупку техники через социальные сети, а блогер Алексей Навальный наоборот опустошает биткоин-кошельки на собственные нужды.

С апреля 2019 года штабы в Белгороде, Чебоксарах, Мурманске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Твери и Воронеже объявили в соцсетях сбор денег, чтобы купить квадрокоптеры, аккумуляторы, стабилизаторы для камеры, фотоаппараты и другое оборудование. Траты «оценили» почти в 450 тысяч рублей.

Штабы ФБК клянчат деньги на аккумуляторы, пока Навальный «заряжается» на курортах

Инсайдер из ФБК отметил, что сбор денег — странное мероприятие, ведь у Навального есть средства для покупки всего необходимого, наличие которых подтверждается рядом транзакций с биткоин-кошельков блогера. Операции по времени практически совпадают с публикацией заявлений в социальных сетях о сборах денег.

Всего Навальный с 5 апреля снял не менее 22 миллионов рублей, но не направил деньги на общее дело, а потратил средства на путешествия по элитным курортам. В отношении «Фонда борьбы с коррупцией» возбуждали уголовное дело об отмывании денег. По версии следствия, ФБК на протяжении нескольких лет отмывал крупные суммы денег.

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Автор: Екатерина Розина
#деньги #соцсети #общество #фбк

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