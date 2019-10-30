Президент РФ Владимир Путин прибыл в Венгрию с однодневным рабочим визитом. Он прилетел в Будапешт после официального приглашения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В ходе своего визита в Будапешт Путин проведет переговоры на тему сотрудничества России и Венгрии, а также обсудит совместную работу в торговле, экономике и культурно-гуманитарной сфере.

Владимир Путин посещает Будапешт в пятый раз, предыдущая его поездка в столицу Венгрии состоялась чуть более двух лет назад.