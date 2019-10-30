Доказательств убийства американцами аль-Багдади нет и не будет, уверен эксперт

Спецоперация США по устранению главаря запрещенного в РФ ИГ* Абу Бакра аль-Багдади похожа на предвыборный блеф, необходимый президенту Дональду Трампу для новой победы. Об этом заявил политолог Владимир Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее в США заявили, что террорист якобы взорвался в туннеле во время преследования, активировав пояс смертника. По американской версии, опознать его тело не удалось, а потому никаких фактов, подтверждающих смерть лидера исламистских террористов, Вашингтон миру не предъявил. На месте будто бы провели ДНК-тест в полевых условиях, якобы подтверждающий, что тело принадлежит аль-Багдади, но откуда у Штатов образец ДНК главы ИГ* — не известно.

Не располагает официальным подтверждением смерти аль-Багдади и Кремль, как сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский политолог считает, что «убитые» террористы могут вновь «ожить», если антитеррористические действия Штатов оказались очередным пиаром в Twitter.

«Скорее всего, «убитые» террористы в очередной раз всплывут на поверхность со дна морской пучины, куда, по словам американских должностных лиц, спешно погрузили их бренные тела. Так и бывает, когда реальная борьба с терроризмом подменяется пиаром, когда ракеты взлетают не на космодромах, а исключительно в Twitter, когда реальные военные успехи заменяют мультипликации», — заявил Соловейчик.

Напомним, ранее журналисты обнаружили трусы, якобы принадлежащие аль-Багдади, в продаже на AliExpress: по версии американцев, ДНК убитого террориста была изъята с украденного у него нижнего белья.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.