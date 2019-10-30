Гробовщики Москвы за 5 млн хотели сделать из Соболь «своего» депутата в Мосгордуме

Сергей Мохов — супруг скандального юриста так называемого ФБК Любовь Соболь — получил от похоронной мафии Москвы пять миллионов рублей на ведение предвыборной кампании своей жены в Мосгордуму, выяснило «Федеральное агентство новостей».

Согласно данным источника в силовых структурах, эти деньги предназначались не только на старт политической карьеры Соболь, но и на продвижение бизнес-интересов крупного предпринимателя Юрия Манилова, который интересуется похоронной сферой. В частности, таким образом он хотел надавить на своего основного конкурента — ГБУ «Ритуал», которому принадлежит четверть столичного рынка ритуальных услуг, а также обеспечить доступ к Хованскому кладбищу.

Муж Соболь знаком со многими представителями сферы, как выяснил ФАН. Так, первым контактом стал учредитель и гендиректор «Ритуал-Сервиса», а также управленец франчайзи «Журавли» Илья Болтунов. Стоит обратить внимание и на его отца — Сергея.

Их знакомство и даже дружбу можно подтвердить социальными сетями и совместными фотографиями.

Болтунов-младший, в свою очередь, зачастую упоминается в прессе в связке с директором по развитию ритуального онлайн-сервиса «Честный агент» Павлом Сосновым. Например, они вместе давали «Радио Свободе» интервью о господдержке граждан, потерявших близких людей.

Сосновый же приводит нас к создателям «Честного агента» Артему и Илье Маниловым. Кстати, второй в Facebook «дружит» с Болтуновым-младшим.

Примечательно, что в расследовании спецкорра «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе Москвы есть упоминание «Честного агента». Он писал, что организация управляет захоронениями на нескольких муниципальных кладбищах.

И здесь мы подходим к возможному «заказчику Соболь» Юрию Манилову — тому самому крупному предпринимателю и отцу Артема и Ильи. Среди прочего, он является учредителем ООО «Ритуал-ТД», а СМИ — да и тот же Голунов — называют его создателем компаний «Ритус» и «Горбрус».

При соответствующем опросе в ЕГРЮЛ находится 15 организаций под названием «Ритус», а формальной связи с Маниловым нигде не прослеживается. Однако все они «одного поля ягоды» и вполне могут быть целой сетью.

Стоит отметить, что акционерами ОАО «Ритус-Сервис» выступают НП «Управление Ритуальных Организаций и Служб», департамент государственного и муниципального имущества Москвы, ЗАО «Ритус» и Шишкин Сергей Алексеевич. Она же числится руководителем «Ритус-Сервис» и ЗАО «Ритус» и за прошлый год заработала 12 миллионов рублей.

Исходя из этого, можно смело предположить, что Мохов достаточно крепко связан с гробовой мафией столицы через Болтунова-младшего.

Однако, как мы все знаем, Соболь даже при помощи в пять миллионов рублей, не получила поддержки среди москвичей и нарисовала себе подписи, на чем ее и поймали. Заказчик так и не получил столь дорогостоящую услугу.