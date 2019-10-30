Иосиф Пригожин призвал артистов быть скромнее после решения Фадеева по Malfa
Российский продюсер Иосиф Пригожин призвал артистов быть скромнее после решения своего коллеги Максима Фадеева по роспуску всех музыкантов его продюсерского центра Malfa. По словам Пригожина, он поддерживает коллегу и прекрасно его понимает.
Пригожин напомнил, что сам продюсирует лишь одного артиста — певицу Валерию, которая является его женой. Он заявил, что нынешних артистов популярность меняет на глазах. Продюсер говорит, что некоторых музыкантов становится не узнать от собственного величия и признания общества. По словам Пригожина, артисты зачастую теряют самоконтроль и становятся неуправляемыми.
По словам Иосифа Пригожина, скорее всего, Фадеев устал доказывать артистам своего лейбла собственную ценность, поэтому решил расторгнуть со всеми отношения.
«Фадеев выдающийся музыкант, но, как и у всех продюсеров, у него достаточно тяжелый характер. В России лишь один человек может справиться с тем, чтобы быть артистом и продюсировать самого себя — это Филипп Киркоров», — передает слова Иосифа Пригожина «360».
Ранее Максим Фадеев заявил, что прекращает сотрудничество со всеми артистами своего лейбла Malfa, а их песни останутся им в безвозмездное пользование. По его словам, центр стало тяжело контролировать, поэтому ему придется выпускать лишь несколько артистов в течение года.