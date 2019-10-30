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16:22   30 Октября 2019
Россия

Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде

Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде

Президент России Владимир Путин осмотрит корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году. Это случится в Калининграде, сообщает РИА Новости в среду, 30 октября, ссылаясь на представителя пресс-службы Кремля. 

По информации СМИ, глава российского государства прилетит 31 октября в Калининград, где посетит Прибалтийский судостроительный завод. 

«Верховный главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания», — рассказали агентству в пресс-службе. 

Кроме этого, российский лидер проведет в Светлогорске расширенное заседание с членами президиума Государственного совета о задачах субъектов России в области здравоохранения. 

О намерениях провести в конце текущего месяца заседание Госсовета по здравоохранению Путин заявлял 2 октября в ходе совещания по модернизации первичного звена здравоохранения.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #калининград #общество #гремящий

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