Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде

Президент России Владимир Путин осмотрит корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году. Это случится в Калининграде, сообщает РИА Новости в среду, 30 октября, ссылаясь на представителя пресс-службы Кремля.

По информации СМИ, глава российского государства прилетит 31 октября в Калининград, где посетит Прибалтийский судостроительный завод.

«Верховный главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания», — рассказали агентству в пресс-службе.

Кроме этого, российский лидер проведет в Светлогорске расширенное заседание с членами президиума Государственного совета о задачах субъектов России в области здравоохранения.

О намерениях провести в конце текущего месяца заседание Госсовета по здравоохранению Путин заявлял 2 октября в ходе совещания по модернизации первичного звена здравоохранения.