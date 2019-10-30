Почти семь лет спустя Южный Судан выплатит РФ компенсацию за сбитый вертолет

Южносуданские военные в декабре 2012 года в районе населенного пункта Ликуанголе в штате Джонглей на востоке республики сбили российский вертолет Ми-8АМТ, который принадлежал компании «Нижневартовскавиа» и выполнял гуманитарные рейсы по контрактам с международными организациями системы ООН, действующими на территории РЮС. Погибли четыре россиянина.

Почти семь лет спустя представитель Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ сообщил, что Джуба и Москва урегулировали проблемы выплаты южносуданской стороной компенсации за сбитый в 2012 году российский вертолет.

По техническим причинам выплата оговоренной суммы компенсаций затянулась на несколько лет. Однако сейчас проблему, которая долгое время омрачала атмосферу двусторонних отношений, урегулировали, что подтвердили южносуданские партнеры в ходе саммита Россия — Африка в Сочи.

По информации МИД РФ, решить данный вопрос получилось благодаря настойчивым усилиям российских дипломатов, в частности сотрудников посольства России в Кампале, которые представляют интересы Москвы в Южном Судане.