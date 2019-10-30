Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде

Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде

Путин прибыл в Венгрию с однодневным рабочим визитом

Путин прибыл в Венгрию с однодневным рабочим визитом
Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

 Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян
Малышка из США с «маской Бэтмена» ждет вторую операцию в России

Малышка из США с «маской Бэтмена» ждет вторую операцию в России

 Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением

Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением
Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде

Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде

Путин прибыл в Венгрию с однодневным рабочим визитом

Путин прибыл в Венгрию с однодневным рабочим визитом
Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

 Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян
Малышка из США с «маской Бэтмена» ждет вторую операцию в России

Малышка из США с «маской Бэтмена» ждет вторую операцию в России

 Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением

Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением
16:07   30 Октября 2019
Россия

Почти семь лет спустя Южный Судан выплатит РФ компенсацию за сбитый вертолет

Почти семь лет спустя Южный Судан выплатит РФ компенсацию за сбитый вертолет

Южносуданские военные в декабре 2012 года в районе населенного пункта Ликуанголе в штате Джонглей на востоке республики сбили российский вертолет Ми-8АМТ, который принадлежал компании «Нижневартовскавиа» и выполнял гуманитарные рейсы по контрактам с международными организациями системы ООН, действующими на территории РЮС. Погибли четыре россиянина. 

Почти семь лет спустя представитель Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ сообщил, что Джуба и Москва урегулировали проблемы выплаты южносуданской стороной компенсации за сбитый в 2012 году российский вертолет.

По техническим причинам выплата оговоренной суммы компенсаций затянулась на несколько лет. Однако сейчас проблему, которая долгое время омрачала атмосферу двусторонних отношений, урегулировали, что подтвердили южносуданские партнеры в ходе саммита Россия — Африка в Сочи.

По информации МИД РФ, решить данный вопрос получилось благодаря настойчивым усилиям российских дипломатов, в частности сотрудников посольства России в Кампале, которые представляют интересы Москвы в Южном Судане.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #самолет #южный судан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...