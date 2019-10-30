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15:58   30 Октября 2019
Россия

Санкт-Петербург возглавил список самых привлекательных для переезда городов России

Санкт-Петербург возглавил список самых привлекательных для переезда городов России

Санкт-Петербург возглавил список самых привлекательных для переезда городов России. Таковы итоги опроса ВЦИОМ.

Специалисты Центра опрашивали россиян, хотели бы они переехать в другой город России. 72 процента респондентов заявили, что не хотят, 25 процентов ответили, что хотели бы, а три процента респондентов не смогли ответить на вопрос. При этом жители Москвы и Петербурга практически не хотят менять город проживания, лишь 12 процентов опрошенных из этих городов заявили о том, что рассматривают такую возможность.

Самым популярным городом для возможного переезда у россиян стал Санкт-Петербург, так ответили 15 процентов респондентов. Москву назвали восемь процентов, в тройке лидеров — Краснодар. Также в список городов, в которые россияне хотели бы перебраться, попали Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Севастополь, Казань и Тюмень.

Среди причин переезда 18 процентов опрошенных назвали желание найти новую работу, 15 процентов хотят переехать, чтобы улучшить уровень жизни и зарплаты. 12 процентов привлекает погода и климат.

В опросе поучаствовало 1600 совершеннолетних граждан РФ.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество

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