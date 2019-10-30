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15:43   30 Октября 2019
Россия

Дания дала разрешение на строительство «Северного потока-2» — СМИ

Дания дала разрешение на строительство «Северного потока-2» — СМИ

Датское энергетическое агентство одобрило российский проект газопровода «Северный поток-2», сообщает агентство Reuters.

Напомним, газопровод пройдет по территории пяти стран — России, Швеции, Дании, Финляндии и Германии. «Северный поток-2» интересует страны Европы как потребителей газа, а Россия выступает поставщиком. США, Украина и страны Прибалтики выступают против проекта. В Кремле заявили, что Вашингтон занял позицию, сложно совместимую с принципом честной конкуренции: США пытаются принудить Евросоюз закупать свой сжиженный газ.

Дания дала разрешение на строительство «Северного потока-2» — СМИ

В конце июня конгресс США поддержал законопроект о введении санкций в отношении лиц и компаний, причастных к газопроводам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В российском Совбезе заявляли, что никаких юридических оснований для остановки строительства нет, напомнив о заинтересованности в проектах международных партнеров, а не только российской стороны.

Дания дала разрешение на строительство «Северного потока-2» — СМИ

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #новости #общество #весь мир #северный поток-2

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