Дания дала разрешение на строительство «Северного потока-2» — СМИ

Датское энергетическое агентство одобрило российский проект газопровода «Северный поток-2», сообщает агентство Reuters.

Напомним, газопровод пройдет по территории пяти стран — России, Швеции, Дании, Финляндии и Германии. «Северный поток-2» интересует страны Европы как потребителей газа, а Россия выступает поставщиком. США, Украина и страны Прибалтики выступают против проекта. В Кремле заявили, что Вашингтон занял позицию, сложно совместимую с принципом честной конкуренции: США пытаются принудить Евросоюз закупать свой сжиженный газ.

В конце июня конгресс США поддержал законопроект о введении санкций в отношении лиц и компаний, причастных к газопроводам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В российском Совбезе заявляли, что никаких юридических оснований для остановки строительства нет, напомнив о заинтересованности в проектах международных партнеров, а не только российской стороны.