Малышка из США с «маской Бэтмена» ждет вторую операцию в России

Американка Кэрол Феннер вместе с дочкой Луной продолжают лечение в России. Ни одна американская клиника не взялась за сложный случай. На помощь пришли врачи из Краснодара. Онколог, у которого лечится Луна, Павел Попов считает, что врожденный меланоцитарный невус мог бы стать угрозой развития рака. Пока образование не злокачественное.

Врач уверен, что у него получится убрать невус в течение десяти операций примерно за год, пишет «Царьград».

«Я понимала, что сейчас это лучший вариант для Луны. Ничего не происходит случайно. Я знаю, Бог послал нас сюда — все должно было произойти здесь и сейчас», — говорит мама девочки.

В Краснодар семья приехала в сентябре. В начале октября была сделана первая операция — на лбу. Кэрол рассказала, что метод, который используют в клинике, щадящий, а послеоперационный период проходит спокойно. Когда рана заживет, под коркой образуется новый слой кожи, а пока врачи решили взять паузу перед следующей операцией.

«Доктор говорит, Луна очень хорошо восстанавливается», — поделилась мама девочки.

Вторая операция запланирована на ноябрь, а третья — на начало 2020 года. В январе к Кэрол и Луне может приехать бабушка. Отец семейства тем временем работает, организует благотворительные концерты в США, чтобы собрать деньги в помощь Луне.