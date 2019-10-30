Экипаж Ил-38 Северного флота повторил маршрут первого арктического полета

Первый в истории полет в Арктику 105 лет назад совершил летчик-полярник Ян Нагурски. Экипаж противолодочного самолета Ил-38 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота повторил маршрут. Об этом сообщил представитель пресс-службы СФ.

По информации Северного флота, экипаж Ил-38 пролетел на малых высотах над островами архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, а также акваторией Баренцева и Карского морей. Общая протяженность маршрута превысила четыре тысячи километров, а длительность полета — около восьми часов.

Добравшись до самого северного архипелага РФ североморцы пролетели по пути потерянной экспедиции Георгия Седова. Помимо непосредственной постановки исторического летного эксперимента экипаж Ил-38 разведал ледовую обстановку, а также провел экологический мониторинг, осмотрел места стоянок арктических экспедиций.