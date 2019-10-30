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 Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением

Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением
15:54   30 Октября 2019
Весь мир

Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением

Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением

Администрация американского президента Дональда Трампа, воруя и продавая сирийскую нефть, совершает «военное преступление», пишет британская газета The Independent со ссылкой на мнения экспертов.

Специалисты также подчеркивают, что такие действия американцев противоречат Женевской конвенции. Штаты не имеют никакого права брать нефтяные поля Сирии под собственный контроль и сбывать ресурс. Все деньги от продажи нефти должны получать сирийцы, а не американское казначейство.

Напомним, что ранее глава Пентагона Марк Эспер практически прямо подтвердил, что США незаконно продают сирийскую нефть. Он указывал, что военнослужащие, которые «охраняют» месторождения, не подпустят к ним никого, кроме курдских боевиков. Это также касается России и сил официального Дамаска, которому и принадлежит этот ресурс.

Контрабанду подтверждали и в российском министерстве обороны. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков тогда напомнил, что все природные ресурсы на территории республики принадлежат только Сирии и никому больше.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #нефть

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