Пожарная машина и маршрутка столкнулись в Томске, 16 человек пострадали

Пожарная машина, маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Томске. Авария произошла днем в среду, 30 октября, передают местные СМИ.

Авария случилась на перекрестке улицы 79-й Гвардейской дивизии и проспекта Мира. Как сообщает департамент здравоохранения региона, пострадали 16 человек, из которых двое — дети. Два человека от нахождения в больнице отказались, остальные госпитализированы.

Как уточняют врачи, два человека находились в тяжелом состоянии, сейчас им стало лучше, они находятся в травматологическом отделении. Одну из пострадавших пришлось направить на лечение в областную больницу. Среди пострадавших была двухлетняя девочка, но она находится на амбулаторном лечении, госпитализация не потребовалась.