Пушков высмеял Зеленского за банальность

Член Совфеда Алексей Пушков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что для достижения мира в Донбассе следует прекратить огонь, помирить людей, а также реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории. Свое мнение по этому поводу сенатор написал в Twitter в среду, 30 октября.

По словам Пушкова, «условия», которые перечислил глава украинского государства, на самом деле представляют из себя «сумму банальностей и благих пожеланий», имеющих мало общего с реальной обстановкой.

«Хорошо, что Зеленский нацелен на мир. Но вместо общих слов намного важнее узнать, что и как намерен делать Киев для достижения мира», — написал Пушков в Twitter.

Ранее президент Украины отметил, что прекращение огня удастся добиться в ближайшее время. Кроме этого, Зеленский заявил, что обществу следует найти компромисс по поводу будущего Донбасса, потому что единого решения никогда не будет, однако нужно прийти к варианту, поддерживаемому большинством.