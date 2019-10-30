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15:32   30 Октября 2019
Россия

Почти 130 заправленных газом баллонов выпали из грузовика на МКАД в Москве

Почти 130 заправленных газом баллонов выпали из грузовика на МКАД в Москве

Грузовая машина «МАЗ» столкнулась с разделительным барьером на на 40-ом километре Московской кольцевой автомобильной дороге, поэтому из кузова выпали 128 заполненных газовых баллонов объемом по 50 литров каждый. По информации ЦОДД, баллоны рассыпались по внутренней и внешней сторонам МКАД на юго-западе Москвы.

Движение транспорта ограничили по пяти полосам. В результате ЧП повреждения различной степени получили три легковые автомашины. Жертв и пострадавших нет. Информировали водителей о случившемся при помощи смс-рассылки и терминальных комплексов ЦОДД. Для ликвидации последствий аварий потребовалось почти три часа.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #мкад #цодд #газовый баллон

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