Почти 130 заправленных газом баллонов выпали из грузовика на МКАД в Москве

Грузовая машина «МАЗ» столкнулась с разделительным барьером на на 40-ом километре Московской кольцевой автомобильной дороге, поэтому из кузова выпали 128 заполненных газовых баллонов объемом по 50 литров каждый. По информации ЦОДД, баллоны рассыпались по внутренней и внешней сторонам МКАД на юго-западе Москвы.

Движение транспорта ограничили по пяти полосам. В результате ЧП повреждения различной степени получили три легковые автомашины. Жертв и пострадавших нет. Информировали водителей о случившемся при помощи смс-рассылки и терминальных комплексов ЦОДД. Для ликвидации последствий аварий потребовалось почти три часа.

На внутренней стороне 40-км МКАД (в районе ТЦ "Мега Тёплый Стан") произошло ДТП с участием четырех автомобилей, включая грузовик. Грузовик перевернулся. На месте работают оперативные службы. Движение ограничено до двух полос. Есть серьезные затруднения. Объезжайте! pic.twitter.com/7SRsWAZuVR — ЦОДД (@gucodd) 29 октября 2019 г.