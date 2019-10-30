Лавров считает незаконным захват сирийской нефти Штатами

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон «защищает» сирийскую нефть только от ее законных хозяев — правительства САР и сирийского народа. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Министр отметил, что через пару дней после заявления о выводе всех вооруженных сил США из Сирии последовало заявление о том, что американцы не собираются покидать САР. Даже те военнослужащие, которых вывели в Ирак из Сирии, стали возвращаться обратно под предлогом «защиты нефтяных полей» от запрещенного в РФ ИГ*.

«По-моему, это предлог, тем более что еще в марте этого года руководство США публично заявило, что ИГИЛ «побежден и уничтожен до конца». Но если брать ситуацию в принципе, то, конечно же, это нелегальное действие», — заявил Лавров.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук подтверждает, что согласно международному праву, даже в зонах оккупации иностранные войска не могут использовать нефтяные вышки без разрешения местных властей. Тем не менее, США продолжают выкачивать ресурсы Сирии и вывозить из страны.

«Я думаю, что Сирия обратится в Организацию Объединенных Наций, ООН, конечно, соберется на заседание и попробует решить эти вопросы — однако американцы, как всегда, блокируют любые резолюции, призвав на помощь страны НАТО», — сообщил эксперт.

Лавров напомнил, что США находятся в Сирии незаконно, то есть без одобрения официального Дамаска, а также подчеркнул, что Москва продолжит отстаивать свою позицию по этому поводу в контактах с Вашингтоном.