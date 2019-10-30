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15:54   30 Октября 2019
Россия

Лавров считает незаконным захват сирийской нефти Штатами

Лавров считает незаконным захват сирийской нефти Штатами

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон «защищает» сирийскую нефть только от ее законных хозяев — правительства САР и сирийского народа. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Министр отметил, что через пару дней после заявления о выводе всех вооруженных сил США из Сирии последовало заявление о том, что американцы не собираются покидать САР. Даже те военнослужащие, которых вывели в Ирак из Сирии, стали возвращаться обратно под предлогом «защиты нефтяных полей» от запрещенного в РФ ИГ*.

«По-моему, это предлог, тем более что еще в марте этого года руководство США публично заявило, что ИГИЛ «побежден и уничтожен до конца». Но если брать ситуацию в принципе, то, конечно же, это нелегальное действие», — заявил Лавров.

Лавров считает незаконным захват сирийской нефти Штатами

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук подтверждает, что согласно международному праву, даже в зонах оккупации иностранные войска не могут использовать нефтяные вышки без разрешения местных властей. Тем не менее, США продолжают выкачивать ресурсы Сирии и вывозить из страны.

«Я думаю, что Сирия обратится в Организацию Объединенных Наций, ООН, конечно, соберется на заседание и попробует решить эти вопросы — однако американцы, как всегда, блокируют любые резолюции, призвав на помощь страны НАТО», — сообщил эксперт.

Лавров напомнил, что США находятся в Сирии незаконно, то есть без одобрения официального Дамаска, а также подчеркнул, что Москва продолжит отстаивать свою позицию по этому поводу в контактах с Вашингтоном.

Лавров считает незаконным захват сирийской нефти Штатами

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Автор: Тимофей Булочкин
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