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15:20   30 Октября 2019
Россия

Крашенинников назвал пиар-ходом законопроект «Справедливой России» о пропаганде наркотиков

Крашенинников назвал пиар-ходом законопроект «Справедливой России» о пропаганде наркотиков

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал пиар-ходом законопроект «Справедливой России» о пропаганде наркотиков. По его словам, документ вернули авторам на доработку.

По мнению Крашенинникова, авторы законопроекта прекрасно знают, что в пакет документов необходимо включить отзывы правительства РФ и Верховного суда. Из-за отсутствия необходимых бумаг законопроект можно считать невнесенным, отметил парламентарий. Кроме того, одним законопроектом авторы пытаются внести изменения в УК РФ и в КоАП, что недопустимо, передает слова депутата РИА Новости.

Депутат заявил, что внесение законопроекта о пропаганде наркотиков стало для фракции «Справедливая Россия» пиар-ходом, чтобы привлечь к себе внимание. Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому за пропаганду наркотиков в СМИ и интернете полагается уголовная ответственность и лишение свободы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #политика #справедливая россия #крашенинников

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