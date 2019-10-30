Порядка 16 миллионов рублей пожертвовали на реставрацию памятника Минину и Пожарскому

Заместитель главы Государственного исторического музея по фондовой работе Марина Чистякова рассказала о сборе пожертвований на реставрацию памятника Минину и Пожарскому в комментарии ТАСС 30 октября.

«Сбор средств продолжается, на сегодняшний день собрана сумма в районе 16 миллионов рублей», — сказала она.

Стоит отметить, что сбор средств открыли в августе прошлого года. Согласно оценке культурного учреждения, реставрация обойдется в 46 миллионов. Памятник воздвигнули два века назад на народные средства, поэтому было решено организовать сбор пожертвований на его поддержание. Любой желающий может стать причастным к восстановлению и сохранению монумента.

Вместе с тем, в марте глава российского министерства культуры Владимир Мединский сообщал, что Российское военно-историческое сообщество, председателем которого он является, предоставит недостающую сумму.

Чистякова добавила, что сейчас проходит согласование работ с Минкультом и Росгосэкспертизой, а также подготовка необходимой документации. Далее будут проведены конкурсные процедуры.

«Плюс ко всему надо не забывать, что Красная площадь — режимный объект. Если все у нас складывается и получается, тогда после майских праздников 2020 года мы сможем приступить к тому, чтобы подготовиться к реставрационным работам. Что очень важно, памятник никуда не будет вывозиться — будет построен павильон, в котором будут созданы условия для проведения реставрационных работ», — указала она.

Напомним, что памятник Миниму и Пожарскому — это первый скульптурный монумент Москвы. Его установили на Красной площади в честь победы над иностранными интервентами в 1612 году. Его отлили в литейной мастерской Императорской Академии художеств Санкт-Петербурга в 1816 году, а спустя два года состоялось торжественное открытие при участии императора Александра I. Сперва памятник стоял напротив Верхних торговых рядов, однако его передвинули к храму Василия Блаженного из-за того, что он мешал проведению демонстраций и парадов.