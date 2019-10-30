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15:29   30 Октября 2019
Россия

В Москве ученик взял у отца травматическое оружие и выстрелил из него в школе

В Москве ученик взял у отца травматическое оружие и выстрелил из него в школе

Московский школьник пронес в здание учебного учреждения травматическое оружие и выстрелил из него. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом 30 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление московского главка МВД России. 

По информации СМИ, случай произошел в одной из школ Войковского района. Ученик произвел выстрел внутри школы. 

«Один из учеников принёс с собой травматическое оружие и произвёл выстрел внутри здания», — передает агентство слова представителя ведомства. 

Как сообщает представитель московского главка МВД России, травматический пистолет, который принес с собой в школу мальчик, принадлежал его отцу. Полицейские изъяли у школьника орудие, а в отношении владельца — отца ученика — составили материалы по факту административного правонарушения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #выстрел #школа #пневматическое оружие

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