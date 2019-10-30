В Москве ученик взял у отца травматическое оружие и выстрелил из него в школе

Московский школьник пронес в здание учебного учреждения травматическое оружие и выстрелил из него. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом 30 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление московского главка МВД России.

По информации СМИ, случай произошел в одной из школ Войковского района. Ученик произвел выстрел внутри школы.

«Один из учеников принёс с собой травматическое оружие и произвёл выстрел внутри здания», — передает агентство слова представителя ведомства.

Как сообщает представитель московского главка МВД России, травматический пистолет, который принес с собой в школу мальчик, принадлежал его отцу. Полицейские изъяли у школьника орудие, а в отношении владельца — отца ученика — составили материалы по факту административного правонарушения.