Нельзя перегибать палку с нагрузкой детей в школах, заявила Кузнецова

Нельзя перегибать палку с нагрузкой детей в школах, заявила уполномоченный при президент РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, не стоит нагружать детей на учебе, но при этом нельзя разрешать детям проявлять лень.

Ранее губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что школам пора отходить от «многолетней привычки» давать детям домашние задания. По его словам, это травмирует и детей, и их родителей. Он предложил выполнять домашние задания в школах полного дня, а не приносить их домой. Савченко заявил, что местный департамент образования должен пересмотреть тему домашних заданий и изменить систему.

По словам Анны Кузнецовой, нужно поступать так, чтобы для детей была польза, но нельзя позволять лениться. Детский омбудсмен отметила, что если властям Белгородской области удастся ввести такой эксперимент и отказаться от домашних заданий, то этот опыт стоит проанализировать школам остальных регионов России.