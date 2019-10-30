Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде

Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде

Путин прибыл в Венгрию с однодневным рабочим визитом

Путин прибыл в Венгрию с однодневным рабочим визитом
Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

 Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян
Малышка из США с «маской Бэтмена» ждет вторую операцию в России

Малышка из США с «маской Бэтмена» ждет вторую операцию в России

 Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением

Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением
Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде

Путин осмотрит корвет «Гремящий» в Калининграде

Путин прибыл в Венгрию с однодневным рабочим визитом

Путин прибыл в Венгрию с однодневным рабочим визитом
Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

 Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян

Армения приветствовала решение Конгресса США признать геноцид армян
Малышка из США с «маской Бэтмена» ждет вторую операцию в России

Малышка из США с «маской Бэтмена» ждет вторую операцию в России

 Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением

Эксперты Британии назвали контрабанду США сирийской нефти военным преступлением
15:01   30 Октября 2019
Россия

Нельзя перегибать палку с нагрузкой детей в школах, заявила Кузнецова

Нельзя перегибать палку с нагрузкой детей в школах, заявила Кузнецова

Нельзя перегибать палку с нагрузкой детей в школах, заявила уполномоченный при президент РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, не стоит нагружать детей на учебе, но при этом нельзя разрешать детям проявлять лень.

Ранее губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что школам пора отходить от «многолетней привычки» давать детям домашние задания. По его словам, это травмирует и детей, и их родителей. Он предложил выполнять домашние задания в школах полного дня, а не приносить их домой. Савченко заявил, что местный департамент образования должен пересмотреть тему домашних заданий и изменить систему.

По словам Анны Кузнецовой, нужно поступать так, чтобы для детей была польза, но нельзя позволять лениться. Детский омбудсмен отметила, что если властям Белгородской области удастся ввести такой эксперимент и отказаться от домашних заданий, то этот опыт стоит проанализировать школам остальных регионов России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #школа #кузнецова #белгородская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...