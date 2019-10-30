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15:04   30 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Украинские депутаты устроили первую драку в новом созыве

Первая драка произошла между депутатами Верховной рады 9-го созыва: в этот раз решить политический вопрос кулаками попытались представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик и депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко.

Как сообщает УНН, драка произошла в зале заседаний после обсуждения вопроса о создании временной следственной комиссии для расследования поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Постановление о создании комиссии, инициированное «Оппозиционной платформой…» принято не было — лишь 79 депутатов поддержали предложение. Во время драки Тищенко оторвал от пиджака Скорика пуговицу — их удалось разнять, но позже Тищенко назвал оппонента «жлобом».

Депутаты украинского парламента устроили первую драку в новом созыве

Напомним, в пятую годовщину трагедии полиция Одессы в усиленном режиме охраняла город. Весной 2014 года после потасовки между активистами «антимайдана», футбольными фанатами и сторонниками «евромайдана» было подожжено здание Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы». Погибло 48 человек, еще 250 пострадали: по тем, кто пытался выбраться из пламени, был открыт огонь. Украинское следствие до сих пор не нашло и не наказало виновных в массовой гибели людей.

Депутаты украинского парламента устроили первую драку в новом созыве

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Автор: Тимофей Булочкин
#украина #дума #одесса #политика #новости #общество #весь мир #дом профсоюзов

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