Депутаты украинского парламента устроили первую драку в новом созыве

Первая драка произошла между депутатами Верховной рады 9-го созыва: в этот раз решить политический вопрос кулаками попытались представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик и депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко.

Как сообщает УНН, драка произошла в зале заседаний после обсуждения вопроса о создании временной следственной комиссии для расследования поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Постановление о создании комиссии, инициированное «Оппозиционной платформой…» принято не было — лишь 79 депутатов поддержали предложение. Во время драки Тищенко оторвал от пиджака Скорика пуговицу — их удалось разнять, но позже Тищенко назвал оппонента «жлобом».

Напомним, в пятую годовщину трагедии полиция Одессы в усиленном режиме охраняла город. Весной 2014 года после потасовки между активистами «антимайдана», футбольными фанатами и сторонниками «евромайдана» было подожжено здание Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы». Погибло 48 человек, еще 250 пострадали: по тем, кто пытался выбраться из пламени, был открыт огонь. Украинское следствие до сих пор не нашло и не наказало виновных в массовой гибели людей.