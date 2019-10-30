СК возбудил дело по факту убийства более 200 детей нацистами в годы ВОВ

Следственный комитет России начал расследование по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 30 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации СК, дело будут расследовать по статье о геноциде. Как сообщают следователи со ссылкой на рассекреченные архивы ФСБ, 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а», начальник гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штрауха убили более 200 воспитанников детского дома, применив мобильные газовые камеры.

Тела убитых детей были найдены в 1943 году. По данным ведомства, часть военных осудили за содеянное, а вот Бедедекер, Кандлер, Штраух вместе с другими неустановленными лицами так и не понесли наказания.

В октябре текущего года сотрудники ФСБ рассекретили документы, касающиеся гибели детей в годы Великой Отечественной войны, в частности результаты по обследованию могил и эксгумации тел. В одном из документов сказано, что при осмотре некоторых тел не были обнаружены следы травм и огнестрельных ранений. Этот факт подтверждает версию о погребении детей заживо.

Согласно другим документам, где зафиксированы показания свидетелей, у погибших детей были искривленные позвоночники, короткие конечности, отсутствие частей тела и другие физические недостатки. Однако в результатах эксгумации сказано, что воспитанники Ейского детдома погибли, отравившись выхлопными газами, пока ехали в грузовиках.

В начале войны детей из Симферополя эвакуировали в Ейск. Нацисты оккупировали город летом 1942 года. В октябре они отвезли детей в грузовиках к месту захоронения.