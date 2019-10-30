США отступают с газового рынка Европы, но не без боя

Чем дальше, тем сильнее история со строительством обходных, по отношению к Украине, газопроводов напоминает сюжет фильма «Контракт века» (1985). Тогда, в начале 1980-х, СССР вопреки желанию США, протянул свой первый газопровод Уренгой – Ужгород до Австрии и Германии и таким образом вошел на газовый рынок Западной Европы.

Сегодня, 35 лет спустя, российский газ уже занимает более трети европейского рынка и это уже привело к необратимым последствиям в геополитике. Вашингтон, утратив контроль над маршрутами поставок энергоносителей в европейские страны, быстро теряет и свое влияние на континенте. Но он не сдается и отчаянно пытается удержать здесь свои последние оборонительные газовые рубежи.

Переговорный тупик

Очередной раунд трехсторонних газовых переговоров Европа-Россия-Украина показал, что стороны еще очень далеки от взаимопонимания. Россия упорно не желает уступать своих позиций, а Киев не может это сделать, даже если очень захочет.

Позиция России понятна. Она не понимает, как можно одновременно требовать продления контракта на базе договоренностей 2009 года (за исключением неугодных Киеву пунктов), и при этом оспаривать его в Стокгольмском арбитраже. Любой договор, это комплекс компромиссов, на которые идут обе стороны. А потому в любом договоре есть пункты, которые выгодны одной договаривающейся стороне и пункты выгодные ее партнеру. Исключение только одних пунктов делает договор неравноправным.

А отсюда и позиция Москвы, если вы уж хотите работать не по правилам энергетического рынка ЕС, который для Украины еще более убийственный, чем ныне действующий договор, а по старым принципам 2009 года (с заранее прописанными обязательствами), то перестаньте оспаривать их в судах. И если вы за честный и свободный рынок, то и исходите из сложившейся на сегодня конъюнктуры и предложите свой взаимовыгодный вариант.

В ответ, Киев, на время забыв о своем стремлении в Европу и обязательстве к 1 января 2020 года перейти на европейские энергетические правила (причем, затягивает это сознательно, прекрасно понимая, что после принятия соответствующих положений торговаться с Россией будет бессмысленно), обвиняет Москву в недоговороспособности и ждет уступок. Но сам на них не идет, да, по большому счету, и не может пойти.

Во-первых, его не поймут внутри страны. Государственная идеология нынешнего киевского режима, как и прошлого – Россия враг, с которым чем меньше точек соприкосновения, тем лучше. Таким образом подписать соглашение, по которому Киев будет покупать газ у России и при этом откажется от претензий в адрес «Газпрома» значит уничтожить ту идеологию, которая обосновывает существование самого режима.

Во-вторых, такой «подставы» не поймут в Вашингтоне, который «ради украинской газовой трубы» уже вдрызг поссорился со своими европейскими партнерами, готов наложить на них санкции и тем самым делает все, чтобы не дать Москве закончить в срок ее обходные газопроводы.

Европа же, которая в переговорах участвует на правах координатора, очень хочет, чтобы стороны договорились, и наблюдая тщетность своих усилий только беспомощно разводит руками и надеется на чудо будущих встреч:

«Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс», - открыто сказал заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шевчович.

Северный поток: Дания не видит в нем политики, но разрешения не дает

Да, пока во многом американцам их игра удается. Блокирование Северного потока-2 идет довольно успешно. Линии обороны датчан медленно, но уверенно разрушаются, но их вполне хватит для срыва ранее заявленных сроков укладки газовой трубы – 1 января 2020 года.

Главным козырем «Газпрома» здесь являются его европейские партнеры по проекту. Дело в том, что они, владея примерно половиной газовой трубы, уже вложили в проект миллиарды евро и в случае его провала понесут значительные убытки. А потому, если акционеры обратятся в суд, то судиться Дания будет не с русскими, а с европейцами, которые своего точно не упустят.

Собственно, именно чтобы столкнуть интересы своих европейских партнеров и датчан «Газпром» так спешил с укладкой труб, которая, как мы знаем, началась до получения разрешения со стороны Дании и на сегодня почти окончена. И теперь деньги из проекта вынуть уже не удастся и обратной дороги у партнеров «Газпрома» нет.

Как нет ее и у Дании. В Копенгагене понимают, что бесконечно затягивать выдачу разрешения будет невозможно и все может закончиться для страны огромными убытками. А потому несколько недель назад Дания сняла политические возражения с проекта и вероятнее всего еще до нового 2020 года выдаст долгожданное разрешение, которое хоть и позволит сорвать сроки прокладки трубы, но не отменит запуск газопровода в целом.

Таким образом Дания и перед США свои обязательства выполнит и избежит судебных исков.

Турецкий поток: болгарские проволочки

Очень схожая ситуация, но с болгарской спецификой, наблюдается на «южном газовом фронте».

Венгрия, Сербия и Турция свои обязательства выполнят, причем, скорее всего с опережением графика. Первая нитка «Турецкого потока» уже заполняется газом и вероятнее всего уже в декабре первые промышленные объемы голубого топлива по новому маршруту уже будут поставлены турецким потребителям.

Что касается второй нитки, то, она предназначена для Болгарии, Сербии и Венгрии и именно с ней возникли «неожиданные» проблемы. Еще в апреле 2019 года состоялся тендер на определение подрядчика строительства 635 км болгарского участка будущего газопровода. И если бы строительство было начато в мае-июне, вопросов со срывом графиков сегодня бы не было.

Но в дело вмешался суд… Вернее один из обиженных участников тендера (компания «Gas Development and Expansion in Bulgaria), явно с чьей-то подачи и помощью, решил обжаловать его результаты и на протяжении целых пяти месяцев тормозил начало работ.

Дело грозило затянуться, а потому, чтобы не «похоронить» вторую нитку надолго, пришлось отдать «обиженному» подрядчику часть работ по проекту. И это сработало. тот отозвал свой иск, что наконец позволило разблокировать весь процесс и 18 сентября Булгартрансгаз заключил, наконец договор с выигравшем апрельский тендер консорциумом Аrcadе.

Работы на участке начались только в октябре, а потому при средней скорости прокладки трубы 3 км, сутки будут окончены не ранее конца весны 2020 года.

Что интересно, с тендером по решению технических вопросов по работе болгарского участка Трансбалканского газопровода в реверсном режиме (необходимого для прокачки газа второй нитки Турецкого потока), подобных проблем не возникло, а потому собственно сама Болгария при любом варианте развития событий с украинским транзитом свои 3,5 млрд. кубов газа либо через Румынию, либо через Турцию получит. А вот у Сербии и Венгрии могут быть проблемы, за которые они могут «поблагодарить» хитрое и играющее в двухвекторность правительство Болгарии.

Итак, что мы имеем на газовых фронтах Европы по состоянию на конец октября.

Первая нитка Турецкого потока будут готова в срок. Вторая, по видимому тоже и часть газа по ней также пойдет (до Болгарии). Газ в Сербию и Венгрию по новому маршруту может попасть не ранее лета 2020 года, но и не позже. То же самое и в отношении Северного поока-2. Американцам удалось затянуть на несколько месяцев его прокладку, но полностью заблокировать строительство уже не удастся, а потому уже во второй половине 2020 года газ и по этой новой трубе придет на европейский рынок.

Эти расчеты подтверждаются и на переговорах в Брюсселе, где Россия в принципе готова на полгода пролить старый газовый контракт, не обращая при этом внимание на судебные тяжбы в Стокгольме.

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